電動化時代に挑む走りの楽しさ2026年3月末でトヨタの「スープラ」が生産終了を迎えるニュースは、多くのクルマファンにとって大きな節目として受け止められています。一方で、かねてからささやかれている「セリカ」復活の噂もあり、スポーツカーをめぐるトヨタの動きに再び注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが運転楽しそうなトヨタ斬新「“2人乗り”スポーツカー」の姿です！（21枚）次はどのようなスポー