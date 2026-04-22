.ENDRECHERI. / 堂本剛が、ニューデジタルシングル「Heart of Rainbow」のMVを本日20時にプレミア公開することを発表した。本MVは、「Machi….」のリリックビデオに続き、アニメーション作家・小川泉による作品。大切な人と自分の人生の色が重なり合って“虹”みたいに見えていく、そんなイメージから生まれた「Heart of Rainbow」の楽曲の世界観が、淡く綺麗な色合いのアニメーションで表現されているという。https://youtu.be/Fe