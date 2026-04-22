4月22日、lynch.の新たな映像作品がリリースを迎える。『lynch.20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE TO YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER』という長いタイトルが掲げられているが、それが示しているように、昨年全体を通じて続けられてきた20周年を記念してのさまざまな活動の締め括りとなった、自己初となる東京ガーデンシアターでの年末公演の模様が収録されたものだ。2枚のディスクのうち一方にはライヴ本