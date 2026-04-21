（台北中央社）米サンディエゴで10〜12日に開かれたラテアートの世界大会「ワールド・ラテ・アート・チャンピオンシップ」で、台湾から出場した林紹興さんが優勝を果たした。台湾コーヒー協会が20日に開いたメディアイベントで林さんは、コーヒー業界に入ったいきさつを語った。林さんの大会参加は2022年、23年に続き3回目。過去2回はいずれも3位だった。今大会ではファーストラウンドを1位で通過。10分以内に6杯のラテアートを作