富山県の農林水産部など一部の部局が、県庁ではなく民間のオフィスビルに入居し続けています。期間は8年以上にわたり、これまでに支払った賃料はおよそ5億円にのぼることが分かりました。賃料の原資は「税金」です。なぜ民間のビルを借り続けているのか、そのワケを取材しました。県庁からほど近い・富山市桜橋通りの「富山興銀ビル」です。このビルには県の農林水産部などが入居しています。そして富山市新桜町の「第2富山電気ビ