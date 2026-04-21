きょう21日（火）は、前線の影響で北海道や東北太平洋側から関東では午前中は雨の降る所がありますが、午後は次第に天気が回復に向かう見込みです。西日本から沖縄は晴れるでしょう。あす22日（水）は北海道では雲が多く、所々で雨や雷雨となりますが、その他の地域は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、西日本は段々と雲が多くなり、九州では夜に雨の降る所がありそうです。また、あすにかけて北日本から西日本の広い範囲で黄砂の