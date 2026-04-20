きょうの県内は晴れて各地で気温が上がり、今年初めて最高気温が２５度以上の「夏日」になったところがありました。青空が広がった県内は各地で気温が上がりました。最高気温は南砺市高宮で２７．１度、朝日町で２５．２度、富山市八尾町で２５．１度と、県内１０の観測地点のうち３か所で今年初めて「夏日」を観測しました。また６つの地点で今年最も高い気温となりました。富山市内では、上着を脱いでシャツ姿になったり、日傘を