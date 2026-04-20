農作業が本格化する、この時期に用水路での転落事故防止に向けた危険箇所の点検が、富山県内で一斉に行われました。県はきょうから1か月間を「春の農業用水路転落事故防止強化期間」と定めていて、きょうは県内4か所を点検しました。このうち、入善町の舟見地区では、来月の田植えに向けてトラクターで田んぼを耕す作業が続く中、県の職員が住民らと一緒に歩道と用水路の隙間にロープを張ったり、注意を促す看板を取り