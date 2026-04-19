家づくりの際「こだわりたいポイント」は人それぞれ。夫婦と4歳・2歳双子で暮らす5人家族の日刊住まいライターは、2025年12月、地元の工務店に依頼した2階建ての注文住宅が完成。なかでもこだわったのは、見ばえ重視で計画した「洗面台」でした。しかし、暮らし始めて「想定外の落とし穴」に気づいたと言います。今回、その失敗談について詳しく語ります。1：おしゃれな照明が台なし…思わぬ「映り込み」問題筆者が洗面台でまずこ