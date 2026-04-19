シニア世代が楽しめる場所を提供しようと富山市できょう、50歳以上が主役のディスコイベントが開かれました。このディスコイベントは、シニア世代が楽しめる場所を提供するとともに、高齢者の孤独防止につなげようと企画され、障害者や高齢者向けのイベントを手がける企業などでつくる実行委員会が開きました。イベントには50代から80代までが参加し、富山市のDJ、タテヅカ2000さんらがノリのよい曲を次々に流し会場を盛り上げまし