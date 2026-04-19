昨今YouTuberたちを震撼させている収益化停止ラッシュ。その実態について、2010年から活動を続ける古参YouTuberのカズが深掘りする動画を公開した。 （関連：【画像あり】カズチャンネルが解説する、YouTuberを震撼させている“収益化停止ラッシュ”の実態） YouTubeでは過去にも、規約の変更などが背景とされる、いわゆる「収益化停止祭り」が何度も行われてきた。最近も、ネットニュースなどで頻繁にYouTuberの「収