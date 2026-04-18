AKB48の元メンバーで、現在は俳優として活躍している野呂佳代。最近次々とドラマに出演、その多くが高視聴率となっていることで注目を集めている。【写真】ラッパーのちゃんみな、本名の名字は難読希少の「乙茂内」「野呂」は地名由来の名字で、「野呂」地名は各地にある。このように同じ地名が各地にある場合は、地形がルーツとなっていることが多い。では「のろ」とはどういう場所かというと、大きく2つの説がある。1つは泥地や