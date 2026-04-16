BUDDiiSが7月8日(水)にメジャー1stシングルをリリースすることが決定した。本シングルは「時間を巻き戻す」平成・ノスタルジックがテーマとなっており、”あの頃”のアホらしくて意味不明なくらいの楽しさと青春をBUDDiiSと一緒に体感出来るシングルだという。今年の夏が未来のあなたにとって巻き戻したいと思えるような尊い時間であってほしいという願いも込められている。発表にあわせ、新アーティスト写真も公開された。シング