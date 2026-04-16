「片付け＝ものを減らすこと」と思いがちですが、あえて数を増やす方がラクになるときもあります。そこで、暮らし上手な人があえて「2つもち」しているものと、そのメリットを紹介します。3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに教えてもらいました。1：お気に入りの服は「2色買い」。朝の迷いがなくなった着心地がよくてコーディネートしやすい服は、色違いでもつようにしています。【写真】2色買いしたスウェット＆