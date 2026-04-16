国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年。現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下げる連載「なんで令和にAKB48？ Season2」。第9回は2014年4月3日にチーム8の大阪府代表メンバーとしてデビューした永野芹佳。前編はオーディションの話やコロナ禍での活動などについて聞かせてもらいましたが、後編では新公演の話や、今のAKB48についてなど語ってもらいました。【