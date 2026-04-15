4月は新学期や新年度で緊張感があり、なにかと忙しい月。カナダ在住で「もたない暮らし」の発信をしているブロガーの筆子さん（60代）は「カナダでは新学期は9月から始まるので、日本のように4月にプレッシャーを感じることはありません」と語ります。筆子さんがカナダで過ごして感じる4月の様子や、気負いすぎずに生きるコツについて語ります。カナダの新学期は9月。4月は普通の月カナダの公立学校は9月始まりが基本です。会社の