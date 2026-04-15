さよならポニーテールが、ニューシングル「箱」を本日配信リリースした。本作は、324Pによる作詞・作曲で描かれる、日常の中に潜む小さな感情の揺らぎを切り取った一曲だという。なっちゃん＆しゅかによる柔らかなツインボーカルと、穏やかに流れるグルーヴが溶け合う。この季節にぴったりの優しい空気感と、日常の中にある“まだ開けていない気持ち”にそっと寄り添う作品に仕上がっているとのこと。カップリングには、未発表のピ