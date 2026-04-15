【第1位】ホンダCB400スーパーフォア Eクラッチコンセプト噂のコンセプトモデルにまたがった青木氏（左）は、開発責任者を務めたホンダの中村氏をロックオン。納得するまで質問を続けた国内最大級のバイクの祭典が、今年も各地でド派手に開催！大阪（3月20〜22日）を皮切りに、東京（3月27〜29日）、名古屋（4月10〜12日）と巡回。国内外の二輪メーカーが最新モデルを大放出!!現場を歩き倒したモーターサイクルジャーナリス