（東京中央社）台湾の歌手、ヤン・リエ（楊烈）が12日、千葉県の浦安市文化会館でツアー「自由の地」の日本公演を行った。ゲストとして演歌歌手の千昌夫も共演した。日本で暮らす台湾人や台湾から駆け付けたファンなど約1000人が歌声に耳を傾けた。過去に日本で暮らした経験があり、妻は日本人のヤン。この日は日本語や台湾語、西洋の楽曲を次々に繰り出した。若手歌手のベル・チュン（鍾綺）や、娘の楊舞子さんとのデュエットも披