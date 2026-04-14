西部謙司が考察サッカースターのセオリー第95回マイケル・オリーセ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。バイエルンのマイケル・オリーセが絶好調。チャンピオンズリーグ制覇へ向けたプレーぶり、そしてフランス代表で臨む北中米Ｗ杯でも活躍が注目されます。【世界最高クラスの右