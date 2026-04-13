サッカーのＪ２・Ｊ３百年構想リーグです。Ｊ２のカターレ富山はおととい、Ｊ３の大阪と対戦しました。試合が動いたのは、後半の１２分。左サイドでパスを受けた布施谷選手が、ディフェンダー２人をかわしゴール前へ。最後は小川選手がうまく合わせ、カターレが先制します。そのあと同点に追いつかれますが、試合終盤にＰＫを獲得。これを２３歳以下の韓国代表キム・テウォン選手が落ち着いて