山形刑務所に勤務する刑務官やその家族に危害を加える内容の書面を送り、刑務官らの業務を妨害した疑いで、54歳の男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、本籍千葉県銚子市で住所不定・無職の安藤均容疑者（54）です。警察の調べによりますと安藤容疑者はことし2月16日から3月26日の間に、山形刑務所に対して、勤務する刑務官やその家族に危害を加える内容の書面を複数回出した疑いが持たれています。書面は安藤