熊本地震から10年となるのに合わせ、個人での備蓄について意識を高めてもらおうと、大分県別府市で防災フェアが開かれています。 【写真を見る】「防災フェア」開催、家庭での備蓄呼びかけ熊本地震から10年大分 この防災フェアは、熊本地震を教訓に別府市が毎年開催し、今回は市内20店舗が参加しています。 このうち別府駅前にある文房具店「明石文昭堂」では、店内の一角に関連コーナーを設け、備蓄用の食品や