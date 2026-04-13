けさ新潟県上中越沖を震源とする地震があり、県内では震度2を富山市と射水市で観測しました。気象庁によりますと、きょう午前8時54分ごろ、新潟県上中越沖を震源とする地震がありました。この地震によって、県内では震度2を富山市と射水市で、震度1を11の市町村で観測しました。また、新潟県と石川県でも最大震度2を観測しました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。