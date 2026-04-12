現職町長のパワーハラスメントが争点となった山形県西川町の町長選挙は4月12日、投開票が行われ、現職の菅野大志さんが新人を破り2度目の当選を果たしました。2度目の当選を果たしたのは現職で2選を目指した菅野大志さん（47）です。菅野さんは財務省東北財務局の職員などを経て前回2022年の町長選で初当選。「美しい西川を未来に残す」として雇用拡大に取り組む地域企業への補助制度拡充やデジタル産業の誘致、高校生・大学