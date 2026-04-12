【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMA（アベマ）が開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜12日22時）の特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を4月11日午後6時20分より生放送。5人組動画クリエイター・コムドットのやまとが最高月収を明かした。【写真】コムドット、人気グラドル前に“デレデレ”◆コムドット、賞金1