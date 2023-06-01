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【プレミアリーグ第32節】(ターフ モア)バーンリー 0-2(前半0-1)ブライトン<得点者>[ブ]マッツ・ビーファー2(43分、89分)<警告>[バ]マクシム・エステーブ(30分)、フロレンティーノ・ルイス(60分)[ブ]ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(48分)観衆:20,408人└三笘薫がイングランド戦後最初の公式戦、今季最短出場も“実質アシスト”…ブライトンは完封勝利で3連勝