現地8日のオリオールズ-ホワイトソックス戦8日（日本時間9日）に行われた米大リーグで“最も恥ずかしい形での失点”が生まれた。ホワイトソックスと対戦したオリオールズ。5回の守備で先発右腕カイル・ブラディッシュ投手がまさかのミスを犯した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は、「オリオールズが最も恥ずかしい形での失点：子供じみた振る舞い」と題し、ブラディッシュのミスを報じた。日本時間10日にはXで当該シーンの動画