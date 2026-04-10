村山市のJR村山駅周辺では9日からサクラのライトアップが始まり、幻想的な夜桜スポットに市民らが足を運んでいます。JR村山駅周辺で9日から始まったのは「村山駅西桜まつり」です。この祭りでは、サクラの開花にあわせて村山駅の西側を流れる大沢川沿いの桜並木が、およそ200メートルにわたってライトアップされています。通り沿いのサクラはいま見ごろを迎え、9日も多くの市民らが幻想的な夜桜を楽しんでいました。「春を感