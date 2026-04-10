SNSで知り合った相手から株式投資を勧誘された大分市の60代男性が4月にかけて1000万円余りをだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、大分市に住む60代の男性は今年2月、SNS上で「投資家の先生が有力情報を教える」という投稿を見つけ、アシスタントを名乗る人物とLINEでやり取りするようになりました。 その後、相手から紹介された投資のウェブサイトに登録した男性は、株の資金として指示された口座に3月から4月