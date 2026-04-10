園児に交通安全への意識を持ってもらおうと、大分県内のトヨタ販売店グループが大分市のしんかすがまち認定こども園に絵本を贈りました。 【写真を見る】「車とか気をつける」園児に交通安全絵本を贈呈大分 この活動は1969年から行われていて、10日の贈呈式では大分トヨタ自動車の三宮邦雄社長が絵本をプレゼントしました。 絵本はかわいらしいヒヨコのキャラクターが交通安全の大切さを学ぶ内容になっていて、さ