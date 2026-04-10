AdobeのPDF閲覧ソフト「Adobe Reader」に実際に悪用されていると思われるゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性が発見されたことをセキュリティ研究者が報告しました。その脆弱性を利用した悪意のあるPDFファイルを開くと、情報を盗まれたりPCを乗っ取られたりする可能性が指摘されています。Adobe Reader Zero-Day Exploited for Months: Researcher - SecurityWeekhttps://www.securityweek.com/adobe-reader-zero-day-exploited-for-month