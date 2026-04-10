大分市の幼稚園で10日入園式が行われ、子どもたちが元気いっぱいに幼稚園での新しい生活をスタートしました。 【写真を見る】「友だちといっぱい遊びたい」大分市の幼稚園37人が入園式 大分市の千代町幼稚園ではこの春、3歳児と4歳児あわせて37人が入園しました。 入園式では、制服に身を包んだ子どもたちが緊張した表情の中笑顔も浮かべながら、保護者と手をつないで入場しました。 式では担任の先生が紹介され、園