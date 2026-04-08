11日から全国で放送される、ニチレイフーズ「本格炒め炒飯」の新テレビCMに、俳優の今田美桜（29）が出演。新CMは発売から25年間の時代背景を表す映像とともに、商品が25年間売り上げNo.1であり続けたことにちなみ、今田が「ずーーーっと！」という長いセリフをひと息で言い切るシーンが見どころとなっている。【映像】笑顔でご飯を頬張る今田美桜インタビューでは、CMの内容にちなみ、2010年代に学生だったという今田が、当時