初回の四球で連続出塁記録を更新…【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回に山本由伸投手を援護する先制タイムリーを放つなど、3打数1安打1打点2四球で勝利に貢献。打率.286。8日（同9日）には先発登板が予定されている。爆音が響いた。0-0で迎えた3回無死一、三塁の第2打席、カウン