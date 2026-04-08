記事のポイントエルフビューティーは、ChatGPTやGoogleなどLLM上での製品発見に対応する体制づくりを進めている。TikTok Shopの拡大により、美容ブランドには商品力だけでなくエンターテイメント力も求められている。アルタがTikTok Shop、セフォラがChatGPT連携へ進むなど、大手各社のAI、販路戦略は分かれはじめている。化粧品企業のエルフビューティー（E.l.f. Beauty）が設立された20年以上前、消費者がオンラインで美容製品を