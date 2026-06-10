6月10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開かれた「THE MONSTERS」10周年記念展プレビューに出席したCocomi（25）。今から10年後の自分について語った“意味深発言”が注目を集めている。展覧会は「LABUBU（ラブブ）」で知られる「THE MONSTERS」の誕生10周年を記念して開催されたもの。10周年にちなんで、「10年後の自分」について聞かれたCocomiは「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたいなと思います」とコメント