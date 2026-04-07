きょう（火）は、2つの低気圧の影響で全国的に雨が降りやすい天気となります。1つ目の低気圧は前線を伴って日本の南を東へ進み、太平洋側では雨が降ったり止んだりする見込みです。沖縄では夕方まで本降りの雨となりますが、西日本では昼頃から天気が回復していくでしょう。関東では雨が降るものの、日中は暖かく感じられそうです。ただ低気圧の通過後は北風が強まり、気温も下がる見込みのため、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです