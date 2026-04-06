本格R／C（ラジオコントロール）モデルやミニカー等、ホビー製品を製造・販売する京商は、トイレーベル「京商エッグ」より、赤外線コントロールモデル「おもしろIR SUGOIモップ！」および「おもしろIR ゴミバGO！」の2機種を2026年3月下旬に同時発売する。＞＞＞おもしろIRアイテムをチェック！（写真27点）常識破りのコンセプトで2013年に鮮烈なデビューを飾った「SUGOIモップ！」と「ゴミバGO！」。利便性よりも「いかに楽しく怠