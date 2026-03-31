カリフラワーは加熱して食べるイメージが強いですが、じつは生でもおいしく食べられる食材です。いつもと違った楽しみ方を取り入れてみたい、という人も多いのではないでしょうか？今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、火を使わず簡単につくれる「カリフラワーのレモンマリネ」を教えてもらいました。さっぱりとした味わいで、副菜にもぴったり。スーパーで見かけたら、ぜひ試してみてください！レモン