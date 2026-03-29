サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は29日、ホームで栃木シティと対戦し、2対1で敗れました。4連敗中のモンテディオがホームで迎えたのは、J3参入後1年目で優勝してJ2への昇格を果たした勢いに乗る栃木シティです。試合は前半7分、味方のファウルで栃木に与えたPKを決められ、序盤からモンテディオが1点を追う展開に。後半24分にはさらに1点を奪われます。試合終了が迫る後半