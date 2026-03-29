フィクションの世界ではおなじみの拷問。そこで使われる道具の多くは、歴史上実際に存在し、使用されてきた器具がモデルとなっています。そんな拷問器具を実際に見て、触れて、そして一部を体験できるイベントが、愛知・名古屋と石川・金沢で開催されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■拷問器具収集家が開催する「拷問・刑具を愛でる会」＆「拷問器具展示体験会」会社員のかたわら拷問器具・刑具収集