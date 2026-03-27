日本テレビの黒田みゆアナウンサーが、3月27日の放送をもって『DayDay.』を卒業した。黒田アナは2021年に入社。2023年4月より新たに立ち上げられた朝の情報帯番組『DayDay.』でアシスタントキャスターに起用された。「番組では、元NHKの武田真一アナウンサー、南海キャンディーズの山里亮太さんと組んできた黒田アナ。“本当にいろいろあった”と、27日の放送でも感慨深げな様子でした。山里さんは黒田アナについて“3年目に