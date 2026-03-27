日本テレビの黒田みゆアナウンサーが、3月27日の放送をもって『DayDay.』を卒業した。

黒田アナは2021年に入社。2023年4月より新たに立ち上げられた朝の情報帯番組『DayDay.』でアシスタントキャスターに起用された。

「番組では、元NHKの武田真一アナウンサー、南海キャンディーズの山里亮太さんと組んできた黒田アナ。“本当にいろいろあった”と、27日の放送でも感慨深げな様子でした。

山里さんは黒田アナについて“3年目にして完璧にすべてをやってくれる”ため“安心してできていました”と絶賛。武田アナからは“まだまだ若いのでいろんな経験を積むためのステップアップ”とエールを受ける場面もあり、黒田アナは感動の涙を見せていました」（スポーツ紙記者）

X上でも、《黒田アナ 3年間お疲れさまでしたほっこりした雰囲気が朝の癒しでした！》《3年間お疲れ様でした楽しい番組をありがとうございました。最後は、もらい泣きしました。今後の御活躍に期待しています》といったあたたかい言葉が並ぶ。

黒田アナの新天地は、日曜朝の情報番組『シューイチ』だ。先輩の岩田絵里奈アナのあとを継ぎ、中山秀征とタッグを組む。

“栄転”かと思いきや、懸念要素も残ると指摘するのは放送作家だ。

「『シューイチ』は日曜朝の放送だけあって報道ばかりでなく、エンタメ情報を紹介する要素も多い番組です。黒田さんは9人組アイドルグループ『Snow Man』の宮舘涼太さんとの熱愛が、2月25日の『女性セブンプラス』に報じられています。当然ながら『Snow Man』を取り上げたVTRを黒田アナが紹介するといった流れも想定されます。ファンにとっては冷や冷やものでしょう」

こうした“気まずい”並びは名物番組の『24時間テレビ』でも生じている。

「2025年の放送でチャリティーパーソナリティーを務める女優の浜辺美波さんと、“キンプリ”ことKing ＆ Prince永瀬廉さんとの“お泊まり愛”が7月の『女性セブン』に報じられたのです。報道が出たのは放送の約1カ月半前であり、生放送はどうなるのかと取りざたされました。

結果は、浜辺さんと永瀬さんが“完全隔離”状態に。2ショットもなく、永瀬さんのVTRの放送中は浜辺さんがワイプに映し出されない徹底ぶりでした」（前出・同）

黒田アナにもそのような“力”がはたらくのかは気になるところだが、まずは新天地での活躍に期待したい。