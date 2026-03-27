プロ野球の注目ポイント、今季のヤクルトについて語った山本キャスターさて、いよいよ今年もプロ野球が開幕を迎えます。今年の開幕戦の大きな話題は、ルーキーが開幕投手を務めることでしょう。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手と、同２位・ロッテの毛利海大投手です。ルーキーが開幕投手を務めるのは、巨人では64年ぶり、ロッテでは76年ぶりのことだそうです。ドラフト制度が導入されて以降では、1984年の郄野光さん（ヤク