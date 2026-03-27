白石麻衣が自身のYouTubeに「【誰？】チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！#69」を更新。白石がハマっているという『チェンソーマン』の人気キャラクター・マキマのコスプレを披露した。 （関連：【画像】白石麻衣、『チェンソーマン』マキマの派手髪コスプレにご満悦「違和感なく似合う」「可愛すぎ」「このまま実写化いけそう」） 「私が絶賛今だだハマりしているチェンソーマンのコ