きょうは、関東と北日本以外は安定して晴れるでしょう。関東地方では、日中は晴れ間がありますが、夕方からにわか雨がありそうです。夜遅い時間ほど、雨が降る地域が多くなります。お出かけの際は、折りたたみ傘があると安心です。北日本では、夕方にかけて雲が取れる地域が多くなりそうです。日中の最高気温は、東海地方から西の多くの地域で、20℃を超える予想です。春らしい暖かさとなるでしょう。あす土曜日は、全国的に日差し