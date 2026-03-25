日本の車文化として世界で認知されているものといえば「JDM」や「ドリフト」ではないだろうか。映画『ワイルド・スピード』の第1作目が2001年に公開されてから四半世紀。第3作目の『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』の公開から既に20年が経過し、海外の車好きからは、日本といえば「東京ドリフト」という認知がすっかり定着している。【画像】世界に誇る日本のカーカルチャーの祭典「Red Bull Tokyo Drift 2026」開催！（写真18