アップルは24日、iPhoneおよびiPad向けに「iOS 26.4」と「iPadOS 26.4」の配信を開始した。対象機種はiPhone 11以降で、8つの絵文字が追加されたほか、Apple Musicのアップデート、セキュリティアップデートなどが行われている。 今回のアップデートでは、ブラウザエンジンのWebKitにおいて複数の脆弱性が修正された。悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理することで、コンテンツセキュリティ