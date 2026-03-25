日本の教科書検定で合格した高校教科書で竹島（韓国呼称：独島）が日本の「固有の領土」と明記されたことについて、同島を行政区域に置く韓国東部の慶尚北道（キョンサンブクト）が強く抗議している。【画像】日本が竹島を自国領と認識していなかった証拠？“古地図”が話題慶尚北道と慶尚北道議会は3月24日、日本の文部科学省による教科用図書検定調査審議会総会の結果を受けて、「独島の領有権主張に関して歪曲された内容が含ま